Erste Schätzungen: Temenos legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Temenos wird voraussichtlich am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,24 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Temenos ein EPS von 0,410 CHF je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 309,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 18,4 Millionen CHF im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,95 USD, gegenüber 2,17 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 1,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 919,5 Millionen CHF generiert wurden.

Redaktion finanzen.at