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Analysen im Überblick 06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Temenos stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Erste Schätzungen: Temenos stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Analysten haben ihre Prognosen für die Temenos-Bilanz abgegeben.

Temenos wird voraussichtlich am 21.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten schätzen, dass Temenos für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,867 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 CHF je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 246,8 Millionen USD für Temenos, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 208,7 Millionen CHF erzielt wurde.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,44 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,37 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,16 Milliarden USD, gegenüber 905,9 Millionen CHF im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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