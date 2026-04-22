Erste Schätzungen: Tempur Pedic International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tempur Pedic International öffnet voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten schätzen, dass Tempur Pedic International für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,579 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,83 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 14,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tempur Pedic International einen Umsatz von 1,60 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,26 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,84 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,95 Milliarden USD, gegenüber 7,48 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at