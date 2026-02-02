Erste Schätzungen: Tempur Pedic International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tempur Pedic International wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,717 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 59,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,93 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,69 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,16 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,54 Milliarden USD, gegenüber 4,93 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at