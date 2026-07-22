Erste Schätzungen: Tempur Pedic International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tempur Pedic International äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,573 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,470 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,88 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,14 USD im Vergleich zu 1,84 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 7,82 Milliarden USD, gegenüber 7,48 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at