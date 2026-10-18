Tempus AI Aktie
WKN DE: A40EDP / ISIN: US88023B1035
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tempus AI öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tempus AI öffnet voraussichtlich am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,075 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Tempus AI im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 409,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 19 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 334,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,49 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,211 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,410 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,60 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,27 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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