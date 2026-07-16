Erste Schätzungen: Tempus AI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tempus AI lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,147 USD gegenüber -0,250 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 379,9 Millionen USD – ein Plus von 20,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tempus AI 314,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,354 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,59 Milliarden USD, gegenüber 1,27 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at