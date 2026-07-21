Tenaris Aktie
WKN: 164558 / ISIN: US88031M1099
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Tenaris gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tenaris stellt voraussichtlich am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,826 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tenaris 1,01 USD je Aktie eingenommen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,92 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 6,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,12 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,78 USD im Vergleich zu 3,67 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 12,26 Milliarden USD, gegenüber 12,02 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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