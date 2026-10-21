Tenaris Aktie
WKN DE: A3EWCS / ISIN: LU2598331598
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tenaris legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Tenaris wird voraussichtlich am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,361 EUR. Dies würde einer Verringerung von 2,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tenaris 0,370 EUR je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tenaris in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,63 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,55 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,66 EUR, gegenüber 1,62 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 10,68 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 10,62 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tenaris SA Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Tenaris legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Tenaris präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Tenaris mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Tenaris gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Tenaris zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Tenaris SA Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Tenaris SA Registered Shs
|26,10
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.