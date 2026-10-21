Erste Schätzungen: Tenaris legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tenaris wird voraussichtlich am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,361 EUR. Dies würde einer Verringerung von 2,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tenaris 0,370 EUR je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tenaris in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,63 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,55 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,66 EUR, gegenüber 1,62 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 10,68 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 10,62 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at