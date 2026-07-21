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WKN DE: A3EWCS / ISIN: LU2598331598

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Tenaris mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tenaris öffnet voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,358 EUR je Aktie gegenüber 0,440 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,53 Milliarden EUR – ein Minus von 6,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tenaris 2,72 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,63 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,62 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,58 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 10,62 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

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