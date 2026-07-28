Tencent Holdings Aktie
WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634
|Expertise vor Bilanz
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tencent informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Tencent veröffentlicht voraussichtlich am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 7,32 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 27 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 202,33 Milliarden CNY für Tencent, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 199,08 Milliarden HKD erzielt wurde.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 42 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 29,65 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 26,84 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 48 Analysten im Schnitt von insgesamt 825,75 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 815,31 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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