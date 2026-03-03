Erste Schätzungen: Tencent mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tencent präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

Tencent präsentiert voraussichtlich am 18.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,94 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,05 HKD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 26 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 194,10 Milliarden CNY für Tencent, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 186,49 Milliarden HKD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 50 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 27,52 CNY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 22,70 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 55 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 751,58 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 715,87 Milliarden HKD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at