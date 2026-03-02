Erste Schätzungen: Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A äußert sich voraussichtlich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,180 USD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 15 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 8,44 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 1,04 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 29 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,70 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 0,600 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 31 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 32,58 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,95 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at