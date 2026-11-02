|
02.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A lädt voraussichtlich am 17.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,42 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 9,14 Milliarden CNY für Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,18 Milliarden USD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 29 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,85 CNY, gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 31 Analysten im Durchschnitt 35,32 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 4,58 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.