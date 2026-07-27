Tencent Music Entertainment Group Aktie

Tencent Music Entertainment Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N7WQ / ISIN: US88034P1093

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27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A wird voraussichtlich am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,56 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 8,80 Milliarden CNY für Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,17 Milliarden USD erzielt wurde.

25 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,09 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 35,64 Milliarden CNY, gegenüber 4,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- 7,70 -0,52% Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A-

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