Erste Schätzungen: Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A gibt voraussichtlich am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,37 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,390 USD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 15 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 7,89 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 1,01 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

26 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,12 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 36,06 Milliarden CNY, gegenüber 4,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at