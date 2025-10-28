Erste Schätzungen: Tencent Music Entertainment Group Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Tencent Music Entertainment Group Registered A stellt voraussichtlich am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,802 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,560 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Tencent Music Entertainment Group Registered A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 8,98 Milliarden HKD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,63 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 17,64 Prozent gesteigert.

31 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,65 HKD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,34 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 34 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 35,24 Milliarden HKD, gegenüber 30,79 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at