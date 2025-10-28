Tencent Music Entertainment Group Registered a Aktie

Tencent Music Entertainment Group Registered a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DTMX / ISIN: KYG875771134

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Tencent Music Entertainment Group Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Tencent Music Entertainment Group Registered A stellt voraussichtlich am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,802 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,560 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Tencent Music Entertainment Group Registered A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 8,98 Milliarden HKD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,63 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 17,64 Prozent gesteigert.

31 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,65 HKD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,34 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 34 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 35,24 Milliarden HKD, gegenüber 30,79 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tencent Music Entertainment Group Registered Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu Tencent Music Entertainment Group Registered Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tencent Music Entertainment Group Registered Shs -A- 9,40 -5,05% Tencent Music Entertainment Group Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen