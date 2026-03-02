Erste Schätzungen: Tencent Music Entertainment Group Registered A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tencent Music Entertainment Group Registered A präsentiert in der voraussichtlich am 17.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,840 HKD je Aktie gegenüber 0,690 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,06 Prozent auf 9,28 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,07 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,69 HKD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,34 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 30 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 35,85 Milliarden HKD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 30,79 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at