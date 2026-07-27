Tencent Music Entertainment Group Registered a Aktie

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WKN DE: A3DTMX / ISIN: KYG875771134

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27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tencent Music Entertainment Group Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tencent Music Entertainment Group Registered A wird voraussichtlich am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,897 HKD. Das entspräche einem Zuwachs von 5,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,850 HKD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tencent Music Entertainment Group Registered A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 10,14 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren noch 9,11 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,49 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,91 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 28 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 41,07 Milliarden HKD, gegenüber 35,68 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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