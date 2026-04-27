Tencent Music Entertainment Group Registered a Aktie

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WKN DE: A3DTMX / ISIN: KYG875771134

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tencent Music Entertainment Group Registered A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tencent Music Entertainment Group Registered A wird voraussichtlich am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,779 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 48,07 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,50 HKD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,99 Milliarden HKD aus – eine Steigerung von 14,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tencent Music Entertainment Group Registered A einen Umsatz von 7,86 Milliarden HKD eingefahren.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,47 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,91 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 31 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 41,05 Milliarden HKD, gegenüber 35,68 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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