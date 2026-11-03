Tencent Holdings Aktie
WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634
|Quartalsbilanz in Sicht
|
03.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tencent präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tencent äußert sich voraussichtlich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,11 CNY gegenüber 7,60 HKD im Vorjahresquartal.
Laut einer Schätzung von 25 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 210,42 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 210,75 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 46 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 28,64 CNY, während im vorherigen Jahr noch 26,84 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 52 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 824,71 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 815,31 Milliarden HKD waren.
Redaktion Finanzen.net
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