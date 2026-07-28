Erste Schätzungen: Tencent präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tencent wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,08 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 27,06 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,850 USD je Aktie erzielt worden waren.

26 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,51 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Tencent für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 29,83 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 41 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,37 USD, gegenüber 3,44 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 47 Analysten im Durchschnitt 121,69 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 104,58 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at