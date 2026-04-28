Tencent Holdings Aktie
WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634
|Ausblick auf Bilanz
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tencent stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tencent wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 7,26 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 5,62 HKD in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 22 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 199,05 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 192,48 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 48 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 30,10 CNY, während im vorherigen Jahr noch 26,84 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 54 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 832,39 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 815,31 Milliarden HKD waren.
Redaktion finanzen.at
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