Erste Schätzungen: Tencent verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tencent gibt voraussichtlich am 18.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,988 USD gegenüber 0,780 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 25 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 27,73 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 15,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,99 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 49 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,92 USD, gegenüber 2,91 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 54 Analysten durchschnittlich auf 107,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 91,74 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at