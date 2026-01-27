Erste Schätzungen: Tenet Healthcare informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tenet Healthcare lässt sich voraussichtlich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tenet Healthcare die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

18 Analysten schätzen, dass Tenet Healthcare für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,02 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,32 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,47 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tenet Healthcare einen Umsatz von 5,07 Milliarden USD eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,05 USD im Vergleich zu 32,70 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 21,27 Milliarden USD, gegenüber 20,67 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at