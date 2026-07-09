Tenet Healthcare Aktie

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WKN DE: A1J5US / ISIN: US88033G4073

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09.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tenet Healthcare vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Tenet Healthcare gibt voraussichtlich am 24.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,43 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,27 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,94 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 15,49 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 21,98 Milliarden USD, gegenüber 21,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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