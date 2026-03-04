Erste Schätzungen: Tenon Medical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tenon Medical präsentiert in der voraussichtlich am 19.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,360 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,980 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 79,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,4 Millionen USD gegenüber 0,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,815 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -11,260 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at