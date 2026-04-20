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WKN DE: A0M0ZR / ISIN: US88076W1036

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Teradata öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Teradata öffnet voraussichtlich am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,764 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 69,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,450 USD je Aktie erzielt worden waren.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,58 Prozent auf 428,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 418,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,63 USD aus. Im Vorjahr waren 1,35 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 1,65 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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