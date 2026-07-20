Erste Schätzungen: Teradata präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Teradata veröffentlicht voraussichtlich am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten schätzen, dass Teradata für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,551 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Teradata soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 396,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 408,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,65 USD, gegenüber 1,35 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,65 Milliarden USD im Vergleich zu 1,66 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at