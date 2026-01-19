Teradyne Aktie

Teradyne für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859892 / ISIN: US8807701029

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Teradyne legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Teradyne stellt voraussichtlich am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,36 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Teradyne 0,900 USD je Aktie eingenommen.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 29,09 Prozent auf 969,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 750,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,49 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,32 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 3,06 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Teradyne Inc.

Analysen zu Teradyne Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Teradyne Inc.

