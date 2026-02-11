Erste Schätzungen: TeraWulf legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TeraWulf wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass TeraWulf für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,133 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 27,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 44,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 35,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,475 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 177,7 Millionen USD, gegenüber 140,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at