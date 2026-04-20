Ternium Aktie
WKN DE: A0ESPU / ISIN: US8808901081
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ternium präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ternium veröffentlicht voraussichtlich am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,807 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 169,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,300 USD je Aktie erzielt worden waren.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,32 Prozent auf 3,92 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,11 USD je Aktie, gegenüber 2,21 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 16,45 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 15,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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