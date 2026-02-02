Ternium Aktie

Ternium für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ESPU / ISIN: US8808901081

02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ternium stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ternium wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 17.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ternium im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,696 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,41 USD je Aktie gewesen.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,76 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,04 USD, gegenüber -0,300 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 15,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 17,62 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

