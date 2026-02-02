Ternium Aktie
Erste Schätzungen: Ternium stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ternium wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 17.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ternium im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,696 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,41 USD je Aktie gewesen.
7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,76 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,04 USD, gegenüber -0,300 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 15,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 17,62 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Ternium SAShs American Deposit Receipt Repr 10 Shs
