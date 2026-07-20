Erste Schätzungen: Ternium zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ternium wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ternium im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,07 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Ternium im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,41 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 15,21 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,40 USD je Aktie, gegenüber 2,21 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 17,30 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 15,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at