Terra Innovatum Global Aktie
WKN DE: A41MS2 / ISIN: NL0015002Q12
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17.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Terra Innovatum Global legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Terra Innovatum Global wird voraussichtlich am 01.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,033 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Terra Innovatum Global noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,038 USD, gegenüber 0,030 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 0,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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