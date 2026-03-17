Terra Innovatum Global Aktie

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WKN DE: A41MS2 / ISIN: NL0015002Q12

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17.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Terra Innovatum Global legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Terra Innovatum Global wird voraussichtlich am 01.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,033 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Terra Innovatum Global noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,038 USD, gegenüber 0,030 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 0,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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