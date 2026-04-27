Terranor Group AB Aktie
WKN DE: A41CB1 / ISIN: SE0025159023
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Terranor Group (publ) Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Terranor Group (publ) Registered wird voraussichtlich am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,380 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Terranor Group (publ) Registered -0,020 SEK je Aktie verloren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 4,07 Prozent auf 766,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 736,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 4,65 SEK, gegenüber -1,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 3,77 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,60 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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