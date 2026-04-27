Terranor Group AB Aktie

Terranor Group AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41CB1 / ISIN: SE0025159023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Terranor Group (publ) Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Terranor Group (publ) Registered wird voraussichtlich am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,380 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Terranor Group (publ) Registered -0,020 SEK je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 4,07 Prozent auf 766,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 736,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 4,65 SEK, gegenüber -1,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 3,77 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,60 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Terranor Group AB (publ) Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Terranor Group AB (publ) Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Terranor Group AB (publ) Registered Shs 2,18 0,00% Terranor Group AB (publ) Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil erwartet -- DAX dürfte freundlich starten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in die Sitzung starten. Der deutsche Leitindex wird mit leichten Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen