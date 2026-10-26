Terranor Group AB Aktie

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WKN DE: A41CB1 / ISIN: SE0025159023

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Terranor Group (publ) Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Terranor Group (publ) Registered lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass Terranor Group (publ) Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,06 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,570 SEK je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 794,4 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Terranor Group (publ) Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 902,0 Millionen SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,93 SEK, während im vorherigen Jahr noch -1,160 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,19 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,60 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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