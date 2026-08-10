Terranor Group AB Aktie

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WKN DE: A41CB1 / ISIN: SE0025159023

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10.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Terranor Group (publ) Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Terranor Group (publ) Registered öffnet voraussichtlich am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,530 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Terranor Group (publ) Registered noch -0,950 SEK je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll Terranor Group (publ) Registered nach den Prognosen von 2 Analysten 910,5 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 849,0 Millionen SEK umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,99 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,160 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,97 Milliarden SEK, gegenüber 3,60 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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