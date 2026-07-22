TerrAscend Aktie
WKN DE: A2DSES / ISIN: CA88105E1088
|
22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TerrAscend gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TerrAscend wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,240 CAD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 66,3 Millionen USD für TerrAscend, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 90,0 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,057 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,410 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 265,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 364,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TerrAscend Corp Registered Shs
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: TerrAscend gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: TerrAscend zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: TerrAscend stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
25.02.26