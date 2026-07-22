Erste Schätzungen: TerrAscend gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TerrAscend wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,240 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 66,3 Millionen USD für TerrAscend, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 90,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,057 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,410 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 265,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 364,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at