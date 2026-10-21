TerrAscend Aktie
WKN DE: A2DSES / ISIN: CA88105E1088
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TerrAscend mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TerrAscend wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass TerrAscend für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,017 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 66,8 Millionen USD für TerrAscend, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 89,7 Millionen CAD erzielt wurde.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,053 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,410 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 267,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 364,1 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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