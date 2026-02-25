Erste Schätzungen: TerrAscend präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TerrAscend wird voraussichtlich am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,013 USD gegenüber -0,150 CAD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 64,4 Millionen USD für TerrAscend, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 104,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,110 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,380 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 263,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 420,1 Millionen CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

