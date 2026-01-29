Erste Schätzungen: Terumo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Terumo äußert sich voraussichtlich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,145 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,82 Milliarden USD – ein Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Terumo 1,73 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,601 USD, gegenüber 0,520 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 7,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,80 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at