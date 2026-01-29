Erste Schätzungen: Terumo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Terumo wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 22,57 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Terumo einen Gewinn von 23,96 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,75 Prozent auf 283,97 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 263,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 93,23 JPY, während im vorherigen Jahr noch 79,01 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.103,05 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.036,17 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at