Erste Schätzungen: Terveystalo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Terveystalo lässt sich voraussichtlich am 17.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Terveystalo die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,150 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 16,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,180 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 295,9 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 321,5 Millionen EUR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,730 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,730 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,23 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,28 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at