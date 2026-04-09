Erste Schätzungen: Terveystalo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Terveystalo wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Terveystalo im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,243 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,260 EUR je Aktie gewesen.

Terveystalo soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 324,1 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 346,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,830 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,730 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,27 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 1,28 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at