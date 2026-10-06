Erste Schätzungen: Terveystalo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Terveystalo wird voraussichtlich am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass Terveystalo für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,112 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 266,8 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 4,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 280,4 Millionen EUR in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,666 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,730 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,20 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 1,28 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at