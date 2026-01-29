Erste Schätzungen: Terveystalo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Terveystalo veröffentlicht voraussichtlich am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,235 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Terveystalo noch 0,150 EUR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Terveystalo in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 342,9 Millionen EUR im Vergleich zu 353,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,844 EUR im Vergleich zu 0,570 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,34 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at