Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Experten-Prognosen 14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Tesla öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Tesla öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mit diesen Ergebnissen rechnen Analysten für die kommende Tesla-Bilanz.

Tesla wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 28 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,450 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,660 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 29 Analysten ein Minus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 24,78 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,71 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 42 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie, gegenüber 2,04 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 41 Analysten durchschnittlich bei 94,91 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 97,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

mehr Analysen
08:30 Tesla Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 Tesla Verkaufen DZ BANK
05.01.26 Tesla Sell UBS AG
05.01.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.01.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tesla 379,40 0,60% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex bewegt sich knapp im Minus. An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen