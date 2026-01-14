Erste Schätzungen: Tesla öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mit diesen Ergebnissen rechnen Analysten für die kommende Tesla-Bilanz.

Tesla wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 28 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,450 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,660 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 29 Analysten ein Minus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 24,78 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,71 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 42 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie, gegenüber 2,04 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 41 Analysten durchschnittlich bei 94,91 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 97,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

