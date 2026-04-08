Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Kennzahlen im Fokus
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tesla wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
31 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,392 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 226,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,120 USD je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 28 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 22,69 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 17,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 19,34 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 44 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,96 USD, gegenüber 1,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 45 Analysten durchschnittlich auf 103,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 94,83 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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