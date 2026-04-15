Tetra Tech Aktie
WKN: 902888 / ISIN: US88162G1031
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tetra Tech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Tetra Tech präsentiert in der voraussichtlich am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,319 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 24,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,32 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Tetra Tech für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,00 Milliarden USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,930 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,23 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,44 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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